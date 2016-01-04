Польский эксперт предупредил: Путин не намерен оставлять Украину в покое

Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен оставлять Украину в покое, сосредотачиваясь вместо нее на Сирии.

Об этом востоковед, профессор Вальдемар Дзяк из высшей школы Collegium Civitas в Варшаве (Польша) сообщил в эфире телеканала TVP Info, пишет Польское Радио.

По его словам, глава РФ "пошел" на сирийскую территорию, "потому что думал, что это будет шаг вперед, что это будет маленькая, победоносная война".

"Россия говорит: сотворим большой антиисламский фронт. Но проблема заключается в том, что Россия хочет там отыграть свое", — объяснил журналистам их собеседник.

Напомним, ранее глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявлял, что Владимиру Путину невыгодно полностью прекращать конфликт на востоке Украины, и он его будет держать в тлеющем состоянии.