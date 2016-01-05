Обозреватель объяснил, почему конфликт Саудитов и Ирана приведет к поражению России

Углубляющийся конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, вызванный казнью оппозиционного политика и шиитского проповедника шейха Нимра аль-Нимра. должен в перспективе привести к отставке президента Сирии Башара Асада и поражению России на Ближнем Востоке.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Никто из крупных игроков в регионе не хочет усиления Ирана и его роли в регионе после снятия с него санкций. Все крупные игроки в регионе хотят поражения Ирана и России в регионе. В чем будет заключаться это поражение? В сдаче Асада", — считает политический эксперт.

Он напомнил, что благодаря США и ЕС по Сирии достигнут компромисс (мирный план) о 18-месячной политической трансформации, но судьба Асада не указана четко. "Это неплохой промежуточный результат к поражению Ирана и России и он фиксируется. А затем нужно идти дальше", — подчеркивает обозреватель.

"Я уверен, что Аравия точно рассчитала свои силы перед тем, как обострила ситуацию. Ведь на ее стороне все самые важные и стратегические игроки — Турция (не зря обострение произошло после встречи Эрдогана с шейхами), богатые королевства Залива, Египет (военный союзник США) и даже Израиль, как самый большой антагонист Ирана", — перечисляет противников Тегерана политолог.

По его словам, в данной ситуации США будут выступать в качестве посредника, который будет мирить Аравию с Ираном, но давить на Иран. "Потому что США и ЕС нужна иранская нефть для реализации их глобального плана, нужен контроль над ядерными амбициями Ирана, но не нужно усиление Ирана, не нужен Асад и ИГИЛ. Как кто-то правильно написал у меня в комментариях — США держат Иран на коротком поводке — одной рукой санкции снимают, а другой грозятся ввести новые за что-то другое. Поэтому, когда США посадят мириться Аравию и Иран, то шейхи скажут "Мы согласны мириться, но только при условии ухода Асада"", — пишет эксперт.

"Если Асад уйдет в ближайшие 6 месяцев, значит так и есть. Также хорошим индикатором того, что Запад играет более активно на стороне, которая играет против Ирана, Асада и России, будет участие спецназа НАТО в наземных операциях против ИГИЛ", — резюмировал обозреватель.

Напомним, ранее Пономарь рассказал, что стратегический союз между Турцией и Саудовской Аравией, возникший после визита Реджепа Тайипа Эрдогана к шейхам и основанный на экономическом и военно-техническом сотрудничестве, станет новым кошмаром России.