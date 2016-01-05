Чубаров о двух сценариях возвращения Крыма: партизанскую войну нужно исключить

Основными сценариями возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль киевских властей является экономический и дипломатический. Возможность применения военного сценария, или партизанской войны следует исключить.

Такое мнение высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров в интервью Укринформу.

"Двумя основными сценариями возвращения Крыма должны стать экономический и дипломатический. Думаю, что военный сценарий возвращения Крыма вообще следует исключить, так как это будет катастрофически не только для Крыма и людей, которые там живут. Этот конфликт может затянуть и очень много стран.

Что касается народной, или партизанской войны, то это я тоже исключаю как метод отвода российских войск из Крыма",— говорит Чубаров.

Комментируя мнение экс-секретаря СНБО Украины Владимира Горбулина о том, что позиции российских войск в Крыму уязвимы, поскольку на полуострове у них нет тыла, Чубаров сказал: "Тем не менее, российская армия — одна из самых оснащенных, а ситуация в Крыму, в том числе демографическая, никому не позволит заниматься там партизанской войной. Условия, которые были в прошлом веке, сегодня стали совсем другими — они не дадут вести партизанскую войну местному населению".

Чубаров еще раз уточнил, что возвращение Крыма можно решить только экономическими и дипломатическими вопросами

Напомним, ранее Чубаров отмечал, что деоккупация оккупированного Россией Крыма с большой вероятностью может произойти в 2018 году.