У Порошенко призвали нардепов утрясти вопрос со скандальной поправкой в госбюджете

Президент Украины Петр Порошенко выступает за скорейшее внедрение эффективной проверки деклараций государственных служащих, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы главы государства относительно государственного бюджета на 2016 год.

"Осознавая недостатки принятого Верховной Радой Государственного бюджета на 2016 год, президент Украины подписал соответствующий Закон Украины. От этого зависят укрепление обороноспособности государства, выплата зарплат, пенсий и других социальных выплат гражданам Украины, а также выполнение обязательств перед МВФ для продолжения плодотворного сотрудничества по макроэкономической стабилизации в стране", — отмечается в комментарии.

"Скорейшее внедрение эффективной проверки деклараций государственных служащих, предотвращение и урегулирование конфликта интересов является одной из ключевых составляющих политики Президента Украины в сфере борьбы с коррупцией и важным условием визовой либерализации, для обеспечения которой глава государства приложил значительные усилия", —подчеркнули в пресс-службе.

Между тем, народный депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает Верховной Раде отменить отсрочку электронного декларирования доходов, которая была введена до 1 января 2017 года при принятии государственного бюджета на 2016 год.

Соответствующий законопроект №3755, как свидетельствуют данные на сайте ВР, депутат зарегистрировал в парламенте 5 января.

В свою очередь председатель парламента Владимир Гройсман выразил уверенность, что парламент проголосует за это решение.

"Полностью поддерживаю эту инициативу — я против любого откладывания на будущее мер по предотвращению и борьбе с коррупцией. Убежден, Верховная Рада проголосует за соответствующее решение", — написал спикер на своей странице в Facebook.

Напомним, 4 января народный депутат от БПП Виктор Чумак заявил, что в Госбюджете-2016 электронное декларирование всех активов, являющееся необходимым для введения безвизового режима с Европейским союзом, отложили на год.