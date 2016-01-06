Геращенко о Донбассе: есть ненависть к боевикам, держат в заложниках миллионы людей

На временно оккупированной территории востока Украины есть ненависть к боевикам, которые просто держат в заложниках 2,5 миллиона человек.

Об этом уполномоченный Президента по урегулированию ситуации на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко сообщила в эфире "5 канала", пишет УНИАН.

В то же время политик уточнила, что Минские соглашения не выполняются, но они работают.

"…если еще год назад там (на Донбассе — ред.) кричали "Путин, Путин!" (президент РФ Владимир Путин — ред.), теперь есть вопросы и к России, потому что рубль ходит, но рубля нет", — отметила она.

При этом Геращенко добавила, что в нашей стране тоже трудно с экономикой, и война забирает большую ее часть, но граждане, несмотря на очень тяжелую ситуацию и то, что есть вопросы к власти, все понимают.

"Там же была такая вера в то, что "ура!" — а нет "ура!"… Я надеюсь, что все это будет способствовать возвращению Украины на Донбасс. Хотя очевидно, что это вопрос не одного дня, месяца или года", — сказала собеседника журналистов.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко назвал причины, по которым на востоке украинского государства продолжаются военные действия. Ознакомиться с данными эксперта можно здесь.

Видео: 5 канал