Посол назвал дату визита Порошенко в США

Визит Президент Украины Петра Порошенко в США готовится на март текущего года.

Об этом сказал Посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Голосу Америки.

"Я могу сейчас проанонсировать, хотя это еще не окончательно, но мы будем все-таки планировать и готовить визит Президента Украины Петра Порошенко в конце марта в Вашингтон", — сказал украинский дипломат.

По его словам, в частности, в США Порошенко может принять участие в саммите по ядерной безопасности, планируется целая программа.

Как известно, в сентябре 2015 года Порошенко побывал уже в США в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

видео: Голос Америки