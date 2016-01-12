Посол назвал дату визита Порошенко в США

В США Порошенко может принять участие в саммите по ядерной безопасности.
Визит Президент Украины Петра Порошенко в США готовится на март текущего года.
Об этом сказал Посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Голосу Америки.
"Я могу сейчас проанонсировать, хотя это еще не окончательно, но мы будем все-таки планировать и готовить визит Президента Украины Петра Порошенко в конце марта в Вашингтон", — сказал украинский дипломат.
По его словам, в частности, в США Порошенко может принять участие в саммите по ядерной безопасности, планируется целая программа.
Как известно, в сентябре 2015 года Порошенко побывал уже в США в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
видео: Голос Америки