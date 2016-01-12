Вашингтон не пойдет на уступки России по украинскому вопросу — посол США в Эстонии

Сотрудничая с Россией по сирийскому вопросу, США не пойдут на уступки по Украине.

Такое заявление сделал посол США в Эстонии Джеймс Мэлвилл в эфире Эстонского телевидения, пишет РБК-Украина.

"Визит Джона Керри в декабре в Москву и единогласное одобрение Советом безопасности ООН программы завершения войны в Сирии путем политических переговоров является знаком, что мы можем сотрудничать с Россией", — рассказал посол.

"Но тот факт, что мы можем сотрудничать с Россией по разным темам, не означает, что есть какая-то связь между проблематикой Сирии и Украины. Сирия и Украина останутся разными темами и в будущем", — отметил посол.

Он также добавил, что позиция США по Сирии неизменна: у Асада нет роли в будущей свободной Сирии. Он не согласился с тем, что западные политики за переговорами о будущем Украины, решая другие внешнеполитические вопросы, забыли о Крыме.

"Мы говорим о потоке беженцев, других вещах в мире, как ИГИЛ и Сирия, но это не означает, что наша политика в отношении суверенитета и независимости Крыма как-то изменилась", — сказал дипломат.

Мэлвилл еще раз подчеркнул, что политика ЕС и США в связи с российско-украинскими отношениями остается прежней, "и так будет до тех пор, пока Минские соглашения и программа их реализации не будут полностью выполнены со стороны русских и поддерживаемых ими сепаратистов".

По словам посла, санкции из-за деятельности России в Восточной Украине и Крыма будут оставаться.