Разведка США прогнозирует новые проблемы для Украины в 2016 году

Война на Донбассе будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми в следующем году столкнется Украина. Конфликт на востоке Украины может превратиться в долговременный замороженный конфликт, но боевые действия станут менее интенсивными, чем в 2015 году.

Об этом говорится в прогнозе американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет ИноСМИ.

Как отмечается в докладе, крайне правые и националистические группировки страны будут и дальше ослаблять украинское правительство, препятствуя Киеву наполнять практическим содержанием свои политические уступки сепаратистам.

"Это в свою очередь создает гарантию того, что Донецк и Луганск останутся вне зоны политического контроля Киева, хотя по необходимости стороны в предстоящем году могут частично восстановить нарушенные экономические связи", — отмечается в прогнозе.

Также в Stratfor выделили непопулярность болезненных мер строгой экономии и медленные темпы реформ в правовой и судебной системе, которые могут привести в 2016 г. к существенной перетряске власти в Киеве.

"Среди прочего, своего места может лишиться подвергающийся жесткой критике украинский премьер-министр Арсений Яценюк. Однако украинский президент Петр Порошенко наверняка сохранит прозападный курс Киева.

Финансовая поддержка со стороны Запада и военная помощь НАТО и США крайне важны для выживания украинского правительства", — подчеркнули аналитики.

После десятипроцентного сокращения в 2015 году украинская экономика в 2016-м начнет медленно восстанавливаться, хотя высокая инфляция и безработица будут по-прежнему вызывать протесты и периодические волнения.

Экономические связи Киева с Москвой скорее всего ослабнут, поскольку они продолжают свои споры о погашении долгов, о поставках энергоресурсов и электричества, а также о реализации Украиной торгового соглашения с Евросоюзом, которое вступает в силу 1 января.

Торговля сырьем, энергоресурсами и сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Россией пойдет на спад, потому что Киев постепенно переориентирует свою экономику, а его стратегические интересы все больше отдаляются от России в западном направлении.

Украинский кризис в 2016 году будет отражаться на всем постсоветском пространстве, считают аналитики.

По мнению экспертов, война на востоке Украины может превратиться в долговременный замороженный конфликт, но боевые действия станут менее интенсивными, чем в 2015 году, хотя периодические стычки между украинскими силами безопасности и пользующимися российской поддержкой сепаратистами будут продолжаться. Минский протокол будет по-прежнему служить основой для дипломатических переговоров.

Но Россия и сепаратисты интерпретируют политические компоненты Минского соглашения не так, как это делает Украина и страны Запада, и данные разночтения в 2016 году будут препятствовать более широкому политическому и военному урегулированию, говорится в отчете.

Напомним, ранее премьер Яценюк заявлял, что в 2016 году рост экономики Украины составит 2%, как и заложено в законе о Государственном бюджете на 2016 год.