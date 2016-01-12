Политолог о визите Грызлова в Киев: неудачная стратегия Кремля — так делали чекисты в 30-х годах

12 января 2016, 17:31

Россия будет пытаться обратиться не только к политическому руководству страны, но и населению Украины, говорит Небоженко.

Вчерашний визит в Киев Бориса Грызлова, нового представителя России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе — это попытка Москвы апеллировать не только к политическому руководству страны, но и к населению Украины.

Об этом директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду".

"Россия сегодня ищет новые форматы отношений с Украиной. Она поняла, что только работа с Германией и Францией, а также лично с Порошенко не дает возможности решить вопрос Донецка, Луганска и Крыма. В данном случае речь идет о Донецке и Луганске, поскольку именно им посвящены Минские соглашения", — заметил политолог.

"Ясно, что Минские договоренности прекратили свое существования, что бы ни говорил Безсмертный о возможностях Минска-2, Минска-3, Минска-4 и т.д. Это хорошо для тех, кто участвует в этих соглашениях, но плохо для Украины. По-настоящему только военно-политический баланс сил между Украиной и Россией на Донбассе сдерживает перемирие. Сами дипломаты практически ничего не сумели сделать, чтобы удержать ситуацию под контролем. Я уже не говорю о роли ОБСЕ. Идет поиск новых форматов, при которых Россия и Украина нашли бы какие-то точки прикосновения по Донбассу", — подчеркнул политический эксперт.

"Президент Путин уже обессмыслил приезд Грызлова в Киев, сделав серьезное заявление прямо перед визитом Грызлова. Путин сказал, что им не нужна "Новороссия", сепаратистские "республики" — оставьте только открытую границу. Таким образом, уже не стои́т вопрос о передаче в собственность России Донецка и Луганска, тем более, не стои́т вопрос о существовании параллельно Украине "Новороссии", а речь идет о праве России регулярно нарушать границу, как это она делала в Чечне и Сирии. Думаю, что Грызлов будет говорить то же и в письменном виде передаст президенту Украины свои предложения", — поделился мнением Небоженко.

"Кроме того, Путин сказал странную фразу, что его интересуют не границы, а защита народа. И в то же время российская пропаганда сейчас развернула мощнейшую кампанию о том, что и украинский, и российский народ устал от войны, и им нужно мириться. Получается, что крайним остается украинский политический класс, который этого не хочет. Скорее всего, Грызлов будет апеллировать не к Верховной Раде, МИДу, президенту, премьеру и другим политикам, а к украинскому народу. Это — неудачная стратегия, но, с точки зрения Кремля, она выглядит хорошо, потому что точно так же делали чекисты в 30-х и 50-х годах, стравливая рабочих и крестьян с местными политическими элитами. Так что, скорее всего, повторюсь, российская сторона будет пытаться апеллировать не только к политическому руководству страны, но и к населению Украины", — говорит директор "Украинского барометра".

Эксперт заметил, что Грызлов не является авторитетом для украинцев, поэтому его приезд вряд ли будет иметь какой-то мощный политический эффект. "Мало шансов договориться со страной, которой вы причинили столько вреда", — считает Небоженко.

Напомним, по мнению директора компании Berta Communications Тараса Березовца, визит Грызлова — индикатор того, что гора идёт к Магомету.

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Донбасс Россия Украина эксперт политолог Небоженко визит стратегия Грызлов
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