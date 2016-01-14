Минский хоровод: имитация переговоров продолжается

14 января 2016, 18:50

Наши переговорщики вполне способны не менее убедительно имитировать поиск компромисса

Переговорщик от России — Борис Грызлов

Первая в этом году встреча трехсторонней контактной группы в столице Беларуси продемонстрировала, что прогресс в выполнении Минских соглашений в ближайшее время не предвидится, но ритуальные танцы будут проводиться регулярно.

Не выполнившая ни одного пункта договоренностей российская сторона продолжает действовать по принципу "лучшая защита — нападение". Начавший год с пространного интервью немецкому изданию Владимир Путин всю вину за продолжающуюся войну на Донбассе возложил на киевскую власть, не реализовавшую главный, по его мнению, пункт соглашений — конституционную реформу. И можно не сомневаться, что требование отредактировать украинскую Конституцию Кремль и впредь будет называть единственно возможным первым шагом к установлению мира. А вовсе не прекращение огня и вывод с востока Украины российских войск. Дебютировавший в Минске в роли представителя РФ в контактной группе Борис Грызлов предложил вновь установить режим тишины с первого дня нового года по старому стилю, правда, никаких обещаний повлиять на контролируемых Москвой боевиков не дал. И вряд ли мы услышим из его уст слова возмущения в связи с тем, что донбасские террористы отказались поддержать его инициативу.

Путин твердо придерживается взятого на вооружение тезиса собственного сочинения, что Россия не является участником конфликта, а всего лишь переговорщик. Продолжающееся рекордное падение цен на нефть, усиливающее негативный эффект от западных санкций, спровоцировало наблюдаемый ныне очередной резкий приступ миротворчества Кремля. Прилетевший в Киев "голубь мира" Грызлов должен был продемонстрировать Западу готовность России активно работать над примирением "конфликтующих" сторон. Слухи о его тайной встрече с Петром Порошенко стали дополнительным бонусом, который сделал картинку более убедительной. Даже странно, что после этого Грызлов не отправился в Донецк "уговаривать" Захарченко и Плотницкого. Возможно, после минской встречи слетает. Чего не сделаешь для формирования имиджа миротворца.

Как известно, санкции Запада против России продлены минимум до лета, но это не повод для Путина оставить попытки добиться их отмены. Хотя он и уверяет в их исключительной полезности для РФ и вредности для ЕС и США, тем не менее, официально российские экономисты признали, что убытки от санкций за прошедший год составили 25 миллиардов евро. Правда, заверили, что Евросоюз потерял вдвое больше. А сколько недополучила Россия от падения цен на нефть, что тоже входит в "воспитательный пакет", предпочитают не озвучивать. Уже всем понятно, что о заложенной в бюджет-2016 цене на нефть в 50 долларов за баррель можно даже не мечтать, а ее уменьшение вдвое — практически реальность. Российское руководство вынуждено начинать год с секвестра бюджета и урезания до минимума финансирования социальных программ. Подкормки сограждан мифом о всемирном заговоре против России надолго не хватит. Ослабление санкционной удавки — ключевая цель для Путина на предстоящий год.

Поскольку ни уходить с Донбасса, ни тем более возвращать Крым хозяин Кремля не планирует, для смягчения давления Запада он будет действовать в присущем ему ассиметричном стиле. С одной стороны, раскачивать ситуацию внутри Украины, для чего есть немало возможностей, а с другой — имитировать переговорный процесс. Дразнить защитников Украины усилением российского военного присутствия на ее территории Путин не станет, скорее всего, активизирует работу своих спецслужб и агентов влияния. Причем не только в Украине, но и в странах ЕС. В Кремле по-прежнему полагают, что лучший способ снизить степень участия западных стран в решении украинского вопроса — заставить их разбираться с собственными проблемами, над обострением которых и будут работать российские штатные технологи.

Что касается Украины, то выбор вариантов для дестабилизации ситуации через провоцирование политических и экономических кризисов очень богат. Да и временных попутчиков Путина среди отечественных политиков найдется немало. Хотя на данный момент все причастные к урегулированию на Донбассе уверяют в безальтернативности минских договоренностей, можно не сомневаться, что провал голосования за конституционные изменения, отягощенные упоминанием об особом статусе региона, поставит на них жирный крест. И минский хоровод начнется по новому кругу. Впрочем, не исключено, что на Банковой сейчас не будут спешить протягивать конституционную реформу через парламент, а попытаются переиграть Путина в переговорном состязании. Во сяком случае, на данный момент время не играет против Украины. Отечественные переговорщики вполне способны не менее убедительно имитировать поиск компромисса — доказано экономистами, весь прошлый год пытавшимися минимизировать "обеспокоенность" Москвы в связи с введением в действие ЗСТ между Украиной и ЕС. Соглашение вступило в силу без правок, но готовность "услышать" Россию была продемонстрирована.

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Донбасс перемирие Путин переговоры Минск статья авторская статья Гейчук Наталия Гейчук Грызлов
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