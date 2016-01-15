Пресс-конференция Порошенко: констатация известных фактов и замечания к организации

15 января 2016, 08:00

Политологи поделились впечатлениями об общении президента с журналистами.

Сразу после новогодних праздников политическое руководство Украины активно взялось за работу: принимало неожиданного гостя из России — Бориса Грызлова, состоялась встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, а после этого президент Петр Порошенко пообщался с журналистами — 14 января прошла его первая в новом году пресс-конференция. В диалоге с прессой Порошенко рассказал, зачем в Украину прилетал Грызлов, подтвердив факт встречи с ним, поведал о перспективах минского процесса, увеличении зарплаты служащим ВСУ (что, по его мнению, подтолкнет многих посвятить себя контрактной службе в армии), а также поделился планами насчет фабрики "Рошен".

Полное видео пресс-конференции Порошенко (с 7 минуты 30 секунд).

Опрошенные "Главредом" эксперты поделились впечатлениями от общения главы государства с журналистами, отметив, что в основном это была констатация уже ранее озвученных в информационном пространстве фактов, без неожиданных и экстраординарных месседжей. Некоторые из них также озвучили ряд замечаний по организационным моментам пресс-конференции первого лица государства, посоветовав перенимать опыт организации такого рода мероприятий у западных стран.

Виталий Бала

Директор Агентства моделирования ситуаций

 Виталий Бала:

Пресс-конференция Порошенко не стала каким-то прорывом или наоборот. Она прошла добротно и ровно.

Если говорить о содержании, то был поднят один важный вопрос о стратегическом развитии страны, куда в нынешней ситуации следует вкладывать деньги. Я лично так считаю, и мне было приятно услышать это от президента, что нужно вкладывать деньги в те отрасли, в которых Украина может быть конкурентоспособной. В частности, был назван агропромышленный комплекс, ІТ-технологии и т.д.

Однако хочу отметить, что сам подход к пресс-конференции требует перенимания опыта западных стран, а также США. Необходимо начинать пресс-конференцию с определения стратегических направлений, чтобы потом не появлялись такие вопросы. Когда выступает глава государства, он должен задавать некоторые стратегические ориентиры, а не только давать отчет о прошедшем годе — мол, что мы выстояли. Должны быть прогнозы хотя бы на среднесрочную перспективу.

Ничего экстраординарного на пресс-конференции не прозвучало. Все прошло нормально и ровно, и мне бы не хотелось особо выделять какие-то месседжи из ровного ряда. К примеру, прозвучало заявление о том, что ВСУ должны получать более высокую зарплату и тому подобное, но это все уже звучало в нашем информационном пространстве. Так что, в принципе, Порошенко назвал все то, что мы уже знаем. То есть ответы были предсказуемыми. Поэтому я говорю о том, что когда выступает глава государства, он не должен констатировать то, что произошло, — он должен давать ориентиры, что будет дальше.

Также для меня был не понятен принцип, по которому выбирались те, кто имел право задать вопрос — почему именно этим СМИ дали слово, а не другим. Возможно, заранее следует знать журналистам, что будет возможность задать только 30 вопросов. Чтобы было понятно, какой план, какова логика. К тому же, во вступительном слове президент говорит об одном, а вопросы — о другом. В данном контексте, на мой взгляд, это не совсем верно.  

Владимир Цибулько

Политолог ВладимирЦибулько:

Во время пресс-конференции президент сделал акцент на международном положении и дипломатических победах Украины. Самое важное — это партнерство, касающееся не только безопасности, но и мировоззрения. Украинский политический класс оказался весьма последовательным, и экзамен на демократию сдан достойно. Важно, что страх оказаться один на один с агрессором исчезал из мировоззрения украинцев с каждым шагом наших западных партнеров. Когда Украина входила в горячую фазу конфликта на Донбассе, многие страны не просто занимали нейтральную позицию по поводу этого конфликта, а нейтрально-положительную позицию в пользу России (Израиль, Турция, Китай). Теперь же, после предоставления непостоянного членства в Совбезе ООН Украине, можно сказать, что наша страна не просто победила, а использовала все возможности, которые позволяют решить основную проблему — отстоять территориальную целостность невоенным путем. Эта победа дипломатии дает пример обществу — дипломатическими и не силовыми методами можно достигать намного более важные цели, нежели с помощью насилия.

Это — констатация того, где находится Украина. Если часть политиков делают ставку на отсутствие военных побед, то президент — ставку на выигранную битву. Порошенко во время сегодняшней конференции четко очертил свою нацеленность выиграть войну, а не отдельную битву. Это очень принципиально.

Все годы независимости нас приучали к краткосрочным сценариям, при этом в глобальных сценариях Украина проигрывала, выигрывая маленькие битвы. А Порошенко во время пресс-конференции явил совершенно другую национальную стратегию: нам нужно выиграть войну, но это можно сделать только в окружении надежных партнеров, играя по правилам цивилизованных стран.    

Павел Рудяков

Директор Информационно-политического центра "Перспектива"

 Павел Рудяков:

Хорошо, что эта пресс-конференция состоялась. И хорошо, что ее запланировали на первые же дни после выхода страны из новогодних каникул: это станет мобилизующим фактором и призывом к тому, что нужно браться за работу.

Также пресс-конференция показала, что президент является человеком, который диктует и определяет повестку дня и не перепоручает никому эту функцию — ни премьеру, ни главе АП, ни спикеру ВРУ, ни послу США.

Что касается смыслового наполнения данной пресс-конференции, то, на мой взгляд, она проводилась специально сразу после визита Грызлова, чтобы убрать какие-либо инсинуации и домыслы относительно того, о чем договорились (члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе — Ред.). В данном случае президент сыграл на опережение, и ему это удалось.

На этой пресс-конференции не было ничего неожиданного, никаких неожиданных сообщений. Наверное, это как раз хорошо. Так как это свидетельствует о том, что есть стабильность, преемственность политики, и она не изменилась в зависимости от того, что пришел новый год, и он високосный, к тому, же Год Обезьяны. То есть президентская линия остается последовательной, и на нее необходимо ориентироваться всем, кто хочет, чтобы в нашей стране что-то изменилось.

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