США передали Украине оборудование для военной связи на 23 миллиона

Украина получила от США оборудование для военной связи и медицинского назначения стоимостью 23 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, передает УНН.

Отмечается, что переданное оборудование военной связи позволит украинским бойцам эффективно обмениваться информацией, не подвергая себя опасности.

"После прохождения таможенных процедур, переданное Соединенными Штатами оборудование будет доставлено в подразделения украинской армии, которые участвуют в обучении, которое производится американской стороной в Яворове и Хмельницком", — проинформировали в пресс-службе посольства США.

Также американская сторона напомнила, что эта помощь является частью 75-миллионной Европейской обнадеживающей инициативы США.

С начала вооруженного противостояния на востоке Украины, США назначили Украине помощь на сумму более чем 260 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит из США интегрированные системы наблюдения для госграницы.