Луганские партизаны вычислили, кто "зачистил" полевого командира боевиков

19 января 2016, 11:49

"Шутник" мог выполнять приказ своего командира по кличке "Брест" и ликвидировать Кононова.

Евгений Кононов

9 января СМИ самопровозглашенной "ДНР" сообщили о том, что в центре Донецка "пулей вражеского снайпера был убит заместитель командира 100-й бригады республиканской гвардии полковник Евгений Юрьевич Кононов, позывной "Кот".

"С прискорбием сообщаем, что сегодня погиб заместитель командира нашей бригады полковник Евгений Юрьевич Кононов", — сообщала пресс-служба "республиканской гвардии" ДНР. Подробности гибели офицера тогда официально не разглашались.

Сотая бригада "республиканской гвардии" была создана в середине сентября 2015 года, подчинялось непосредственно "министру обороны" ДНР. Бригада была сформирована из наиболее подготовленных военнослужащих, отличившихся в боях с частями ВСУ.

По информации аналитического отдела ГИ "Права справа", к убийству полковника Кононова может быть причастен командир снайперского взвода с позывным "Шутник", чье подразделение зафиксировано в районе Зайцево и Широкой Балки. Сам "Шутник" выполняет приказы своего непосредственного командира по кличке "Брест" (главарь "в/ч №08803" ДНР генерал-майор ВС РФ Игорь Соколов. — Ред.).

Сам "Брест", вместе с подчиненными ему Остапом Черным и боевиком с позывным "Мангуст" пытался заманить командира разведроты отряда "Троя" (позывной "Белый") в засаду с целью уничтожения, сообщив последнему о том, что его вызывают в Донецк в штаб корпуса.

В среде боевиков распространяется информация о причастности "Шутника" и Черного к убийству трех боевиков, а именно: "Кабана", "Зеленого" и "Гири". Именно с ликвидации этих боевиков начался конфликт вокруг отряда "Троя".

В Кировском зафиксированы группы вооруженных лиц, которые выспрашивают у местных жителей данные и адреса проживания родителей и близких родственников боевиков роты "Троя". Примечательно, что эти вооруженные лица, по сообщениям непосредственно с места событий, подчиняются именно "Шутнику".

Боевики "Трои" уже заявили о том, что действия подразделений "Шутника" являются прямыми признаками того, что они готовят провокации не только по отношению к самим боевикам, но и против их семей и близких родственников.

Параллельно с действиями боевиков "Шутника" третий отдел управления внутренней контрразведки "МГБ ДНР" во главе с начальником, полковником Дмитрием Хватовым развернул кампанию по дискредитации и поиску компромата на местных боевиков из отряда "ОСпН Троя".

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