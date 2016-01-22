Москва ищет способ, как выйти из войны на Донбассе и сохранить лицо — эксперт

Кремль пытается найти способ закончить войну на Донбассе, который бы позволил ей сохранить лицо перед собственными избирателями и миром. Но насколько он отчаянно настроен, мы скоро увидим.

Об этом заявил политический обозреватель Radio Free Europe / Radio Liberty Брайан Уитмор подкасте Daily Vertical, пишет ZN.UA

По его словам, в течение последних нескольких недель комментаторы и эксперты говорили о том, что Кремль из-за углубления экономических проблем ищет компромисс относительно войны против Украины. Об этом свидетельствует всплеск дипломатической активности: сначала президент США Барак Обама говорил об этом с Владимиром Путиным, затем представитель Кремля Борис Грызлов прилетел в Киев и встретился с президентом Украины Петром Порошенко, а помощник Госсекретаря Виктория Нуланд в Калининграде встретилась с советником Путина Владиславом Сурковым.

Эти встречи, убежден Уитмор, означают, что решающий момент приближается. По его словам, все дипломатические усилия упираются в одну проблему: на каких условиях захваченные пророссийскими террористами территории Донбасса будут реинтегрированы в состав Украины.

По мнению обозревателя, Москва хочет "запихнуть" эти территории в состав Украины вместе с главарями пророссийских боевиков, которых Кремль хотел бы оставить на своем месте. Таким образом, они бы стали "троянским конем" Кремля, который позволял бы ему дестабилизировать Украину, когда Путину этого захочется.

Украина же хочет, чтобы захваченные территории возглавили люди, которые победят на свободных демократических выборах, которые должны состояться в соответствии с украинским законодательством до того, как эти территории вернутся под контроль Киева.

Москва согласна вернуть Киеву контроль над украинской границей после того, как псевдореспублики вернутся в состав Украины. А украинская сторона настаивает на другом: сначала контроль над границами, а потом выборы и возвращение в состав страны.

"Поэтому под вопросом остается, насколько Москва отчаянно ищет решение для завершения войны против Украины. Это станет ясно из того, чем она согласится пожертвовать ради выхода", — подытожил Уитмор.

Напомним, политический обозреватель Олег Пономарь намекнул России: при позорной "жесткой капитуляции" ей не дадут даже сохранить лицо.