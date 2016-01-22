Кравчук ответил Кучме: заявил, что не поедет на переговоры с боевиками

22 января 2016, 22:50

Кравчук добавил, что отнесся к предложению Кучмы с сарказмом.

Леонид Кучма и Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не согласился бы заменить представителя украинской стороны в трехстороннем контактной группе в Минске, второго президента Украины Леонида Кучму в Минске.

Об этом Кравчук заявил в комментарии "УНН".

Отмечается, что он назвал такое предложение эмоциональным и добавил, что никогда бы не согласился.

"Относительно понятия "контактная группа". В международных, скажем, высоких документах есть международная группа по подготовке какого-то документа, пусть она называется контактной. Но почему контактная группа тогда подписывает договоренности? Вот 13 пунктов подписал не П. Порошенко, не Ф. Олланд, не А. Меркель, не В. Путин. Их подписала контактная группа, в составе Л. Кучмы, представителей ОБСЕ, представителя России и двух каких-то мужчин от ЛНР и ДНР. Тогда, документ ли это высокого международного значения, высокой силы. Может ли он быть представлен на ратификацию в Верховную Раду? Нет, потому что это не документ подписанный главами государств или министрами иностранных дел или премьер-министрами, ведь только такие документы могут быть ратифицированы", — подчеркнул Кравчук.

Кроме того, по его словам, уже больше года ни один пункт минских соглашений не выполнен, один вопрос, который является принципиальным, стратегически важным для Украины, а именно территориальная целостность, границы, распространение украинского суверенитета на всю территорию Украины — не решается.

"Обмен пленными, разминирование, отвод тяжелого вооружения — это вопросы, которые там (в Минске, — ред.) поднимаются и обсуждаются, но не решаются. Для чего мне, гражданину Украины делать вид, что мы что-то делаем и имеем результат", — отметил он.

Кравчук добавил, что отнесся к предложению Кучмы с сарказмом.

"Я сказал, что нет никаких прав, мне не с кем говорить. С кем там буду говорить и о чем? Он (Кучма, — ред.) говорит, что указ будет издан и вы будете ехать. Однако указ президента распространяется только на должностных лиц, а я не должностное лицо. И Леонид Данилович не должностное лицо, поэтому это моя добрая воля - ехать или не ехать. Если я увижу в этом смысл, увижу результат, то я сам приду и скажу — извините, я увидел, что есть возможности и я могу повлиять и прошу разрешить поехать и гарантирую, что привезу результат. Если я этого не вижу, то чего туда поеду? Говорю откровенно, что не верю в то, что смог бы заменить Леонида Даниловича", — добавил первый президент.

Он также рассказал, что никогда бы не принял участия в Трехсторонней контактной группе.

"Для чего записывать в 13 пунктов проведение выборов на Донбассе и внесение для этого изменений в Конституцию? Чтобы легализовать ту власть которая там есть, чтобы перенести границы, чтобы сделать анклав, который будет давить на Украину присылая сюда диверсантов и всякую дрянь? Я хочу участвовать в этом? Этого не может никогда быть. Если бы мне предложили, то я обнародовал бы свою позицию и сказал: уважаемые граждане Украины, мне уже осталось немного и я не хочу фальшивить перед вами, поэтому от этого отказываюсь, ведь не вижу в этом смысла ни по форме, ни по смыслу", — подытожил Кравчук.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Минские соглашения не обязательны для Украины.

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