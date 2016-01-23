Обозреватель о Крыме для России: подобен воспалившемуся аппендиксу, нужно "вырезать"

В российской экономике начались необратимые процессы, отметил Заремба.
Политический обозреватель Андрей Заремба заявил, что для России аннексированный Крым подобен воспалившемуся аппендиксу, который нужно вовремя "вырезать", чтобы спасти весь организм.
Об этом пишет Крым.Реалии.
В то же время аналитик уточнил, что властям РФ вопрос с полуостровом и вообще захваченными украинскими территориями желательно решить в течение ближайших шести-девяти месяцев.
"В российской экономике начались необратимые процессы. Она нуждается не просто в отмене санкций, а в западных кредитах и технологиях, которые можно получить, только оставив Украину в покое", — объяснил Заремба.
При этом он считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли добровольно начнет переговоры по Крыму. "…руководство страны, обладающей ядерным оружием, на глазах у всего мира погружается в политическую и экономическую деменцию", — добавил журналист.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что он планирует возвращать под контроль Украины аннексированный Россией полуостров политико-дипломатическим и международно-правовым путем.