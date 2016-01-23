Обозреватель о Крыме для России: подобен воспалившемуся аппендиксу, нужно "вырезать"

Политический обозреватель Андрей Заремба заявил, что для России аннексированный Крым подобен воспалившемуся аппендиксу, который нужно вовремя "вырезать", чтобы спасти весь организм.

Об этом пишет Крым.Реалии.

В то же время аналитик уточнил, что властям РФ вопрос с полуостровом и вообще захваченными украинскими территориями желательно решить в течение ближайших шести-девяти месяцев.

"В российской экономике начались необратимые процессы. Она нуждается не просто в отмене санкций, а в западных кредитах и технологиях, которые можно получить, только оставив Украину в покое", — объяснил Заремба.

При этом он считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли добровольно начнет переговоры по Крыму. "…руководство страны, обладающей ядерным оружием, на глазах у всего мира погружается в политическую и экономическую деменцию", — добавил журналист.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что он планирует возвращать под контроль Украины аннексированный Россией полуостров политико-дипломатическим и международно-правовым путем.