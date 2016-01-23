Порошенко раскрыл, что может привести к полномасштабному конфликту с Россией

Президент Петр Порошенко заявил, что блокирование мирного урегулирования ситуации на Донбассе и конституционного процесса может привести к полномасштабному конфликту с Россией.

Об этом он сообщил в Киеве на Конференции представителей органов местного самоуправления — членов Ассоциации городов нашей страны, пишет УНИАН.

В то же время глава государства уточнил, что соответствующие цели имеют некоторые политсилы.

"Те политические силы, которые хотят любой ценой торпедировать Минские соглашения, заблокировать мирный процесс, заблокировать конституционный процесс должны четко осознавать последствия своих действий", — отметил Порошенко.

По его словам, они приведут к возобновлению горячей фазы конфликта, включительно с полномасштабным, а не локальным, каким он является пока что, конфликтом с Российской Федерацией.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что не допустит замораживания возникшего на востоке украинского государства конфликта. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.