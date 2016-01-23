В штабе АТО назвали "горячую точку" Донбасса

Сегодня террористы 11 раз обстреляли позиции силовиков.
В субботу, 23 января, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до вечера боевики 11 раз обстреляли позиции силовиков, чаще всего они применяли оружие в районе донецкого аэропорта.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что указанное выше количество нарушений террористами "режима тишины" на востоке нашей страны произошло по состоянию на 18:00.
"Семь раз боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорным пунктам в поселке Пески", — отметили военнослужащие.
Кроме того, в районе Опытного "работал" вражеский снайпер, а из автоматического гранатомета и стрелкового оружия противник обстреливал позиции бойцов под Марьинкой и Зайцево, что на Светлодарской дуге.
"Несмотря на провокации оккупантов украинские воины продолжают неуклонно выполнять все условия Минских договоренностей относительно деэскалации конфликта на Донбассе", — подчеркнули в штабе АТО.
Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.