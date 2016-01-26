Лаврова снова понесло: "русский мир" существует, а Будапештский меморандум против Украины не нарушали

Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не угрожала Украине ядерным оружием, а "русский мир" существует, и права русских в Украине должны соблюдаться.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, как российская сторона будет реабилитировать словосочетание "русский мир" в ситуации, когда вся планета увидела, что русский мир — это "русская война и русская смерть", пишет УНИАН.

В частности, он заявил, что "русский мир" это не некая выдумка России.

"Русский мир" существует, это не проект, это объективная реальность. Также как есть объективная реальность украинского мира в Канаде, других государствах, как есть реальность армянских диаспор", - сказал Лавров.

По его словам, у России по объективным причинам нехватки денег не доходили руки, чтобы с этими людьми наладить устойчивые контакты и связи, чтобы помочь им "чувствовать себя людьми не второго сорта в тех странах, где они живут, чтобы они могли пользоваться своим языком, чтобы у них были на родном языке СМИ, чтобы они могли встречаться, проводить мероприятия, которые помогают сохранить их культуру".

Лавров заявил, что должны обеспечиваться права русских в странах, где они проживают. По его словам, эти права должны базироваться на международно-правовых нормах.

"Это в полной мере относится к тем русским, которые жили и живут в Украине", — сказал Лавров.

"Эти русские надеялись, что президент за президентом у вас избирались в Украине и обещали сделать русский язык государственным языком. Максимум на что пошел Виктор Федорович Янукович — это присоединиться, да и то не до конца к конвенции о региональных языках и языках меньшинств", — добавил он.

По его словам, РФ привержена выполнению всех обязательств по линии Совета Европы, ООН , "включая уважение принципа территориальной целостности и не вмешательства во внутренние дела государств", и включая декларацию 1970 года, которая говорит, что каждое правительство в рамках территориальной целостности обязано обеспечивать самоопределение народов.

Отвечая на вопрос издания, как страны-соседи России могут обеспечить свою безопасность, если РФ в любой момент может нарушить взятые на себя обязательства, Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не угрожала Украине ядерным оружием.

"Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушили, Будапештский меморандум включает одно единственное обязательство — не применять против Украины ядерное оружие, никто этого не делал, и угроза применения ядерного оружия в отношении Украины не звучала", — сказал Лавров.

При этом Лавров заявил, что звучала "обратная угроза" со стороны Юлии Тимошенко, которая якобы сказала, что "на Донбассе ватников надо ядерной бомбой наказать".

Напомним, Российский историк российский историк и публицист Марк Солонин заявил, что у Кремля истерика: "русский мир" накрылся тазом.