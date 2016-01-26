Шкиряк о Путине: россияне стали заложниками амбиций и болезненных прихотей диктатора-психопата

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не буде обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине — это использование провокационной политтехнологии "сам дурак".

Об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк пишет на своей странице в Facebook.

"Последние официальные заявления относительно Крыма и Донбасса, прозвучавшие из уст лидеров российских международных террористических организаций, временно занимающих должности президента и министра МИД РФ, Путина и Лаврова — это циничная и провокационная политтехнология "сам дурак"", — считает советник Авакова.

По его мнению, все это красноречиво в очередной раз свидетельствует об открытом и наглом нежелании Кремля выполнять никакие пункты Минских соглашений со стороны России. Они стремятся продолжать дальнейшую эскалацию военного конфликта на Востоке Украины.

"По сути, нынешний формат Минских соглашений — это тупик. Выход может быть только один — значительное усиление международных санкций против государства-агрессора, чтобы неотвратимо повлечь окончательный крах российской экономики. Это либо заставит Кремль взяться за ум, или повлечет развал России", — подчеркнул Шкиряк.

"Сейчас следствием жесткой позиции международного сообщества по отношению к позорным действиям, лживой и агрессивной политике путинского режима уже стала тотальная девальвация рубля, резкое падение уровня жизни и фактическое обнищание рядовых россиян. Вина за это полностью лежит на нынешнем главе Кремля и его банде убийц и казнокрадов. Россияне уже начинают понимать, что становятся заложниками личных амбиций и болезненных прихотей диктатора-психопата", — считает советник главы МВД.

"В дальнейшем Путина ожидают масштабные социальные взрывы, массовые протесты и новая русская революция, которая непременно приведет к свержению тоталитарного режима и распаду Российской империи на десятки "удельных княжеств"", — резюмировал Шкиряк.

Напомним, российский бизнесмен Слава Рабинович назвал Путина психопатом из 70-х годов, мыслящим концептами КГБ.