Коалиция договорилась: Гройсман обратится к Яценюку насчет отчета Кабмина в Раде

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман обратится к премьер-министру Арсению Яценюку относительно отчета Кабинета министров в парламенте.

Об этом договорились в коалиции, в кулуарах законодательного органа власти сообщил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, руководители политсил их объединения на консультации также обсуждали процедуру внесения кандидатур на должности в Кабинете министров.

"(Договорились: — ред.) обращается председатель Верховной Рады, чтобы согласовать с премьер-министром отчет правительства и всех членов", — приводят журналисты слова политика.