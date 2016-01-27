Савченко оригинально "ответила" российском суду: запретили пользоваться картами — нарисовала свои

Летчица в картинках изложила обстоятельства своего пленения.
Об этом в своем микроблоге сообщил адвокат украинки Николай Полозов, передает УНН.
"Надежде запретили в СИЗО пользоваться картами, поэтому к своему допросу она сама их нарисовала", — отметил он.
Напомним, 22 сентября Донецкий горсуд начал рассмотрение дела Савченко по существу.
17 декабря суд продлил арест летчицы до 16 апреля 2016 года. В ответ Савченко объявила голодовку.
Также напомним, в России Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе летом прошлого года и незаконном пересечении границы. Украинка все обвинения отвергает.
27 января российский суд продолжил рассмотрение дела летчицы, хотя появились новые доказательства невиновности Савченко.
Фото: @Moscow_advokat