Савченко оригинально "ответила" российском суду: запретили пользоваться картами — нарисовала свои

Донецкий горсуд Ростовской области не позволил народному депутату, украинской летчице Надежде Савченко использовать в СИЗО географические карты, поэтому она сама их нарисовала.

Об этом в своем микроблоге сообщил адвокат украинки Николай Полозов, передает УНН.

"Надежде запретили в СИЗО пользоваться картами, поэтому к своему допросу она сама их нарисовала", — отметил он.

Напомним, 22 сентября Донецкий горсуд начал рассмотрение дела Савченко по существу.

17 декабря суд продлил арест летчицы до 16 апреля 2016 года. В ответ Савченко объявила голодовку.

Также напомним, в России Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе летом прошлого года и незаконном пересечении границы. Украинка все обвинения отвергает.

27 января российский суд продолжил рассмотрение дела летчицы, хотя появились новые доказательства невиновности Савченко.

Фото: @Moscow_advokat