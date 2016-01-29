Под Донецком боевики кошмарят силы АТО: бьют из пулеметов и гранатометов, работают снайперы

Боевики и российские военные продолжают активно осуществлять обстрелы позиций сил АТО на Донбассе и гражданских объектов, на ряде участков фиксируется активность ДРГ террористов.

Особенно активны боевики были в районе западнее и севернее Донецка. Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в течение суток боевики обстреливали передовые наблюдательные посты и опорные пункты сил АТО на участке от Песок до Авдеевки (включая Опытное, Бутовку). Так, в районе Песок противник с нескольких точек вел огонь из крупнокалиберных пулемётов и АГС-17, зафиксировано применение двух СПГ-9 (со стороны "Вольво-центра" и Второй Площадки).

В районе Опытного, "Зенита" и позиций у шахты Бутовка боевики, действуя несколькими огневыми группами, вели огонь со стороны ДАПа и Спартака, применялись также крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты (АГС-17 и СПГ-9). Одновременно наблюдалось перемещение нескольких мелких групп противника на переднем крае с целью фиксирования огневых точек сил АТО в случае открытия ими ответного огня.

В районе Марьинки боевики со стороны террикона западнее улицы Рационализаторов устроили снайперскую засаду, а также периодически открывали огонь из крупнокалиберных пулемётов. Снайперы работали под прикрытием ЗУ-23-2, также в данном районе боевиками был применен БТР-80, из штатного вооружения БМП был обстрелян пункт пропуска "Марьинка".

Напомним, вчера боевики более 70 раз обстреляли позиции сил АТО.