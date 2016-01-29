Эксперт объяснил, почему Яценюк должен подать в отставку с 2% рейтинга

29 января 2016, 12:58

Сегодня шатаются кресла под всеми министрами, говорит Анатолий Луценко.

Анатолий Луценко

Предложение лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко и лидера фракции "Самопоміч" Олега Березюка отправить в отставку весь состав Кабмина — это мировая практика, по которой премьер, имеющий низкий рейтинг доверия, сам подал бы заявление об уходе.  

Об этом политолог, директор компании GMT Group Анатолий Луценко рассказал в комментарии "Главреду".

"Сегодня шатаются кресла под всеми министрами. Единственный, кто за всю историю деятельности нынешнего правительства не был замешан ни в каких скандалах и доказал свою эффективность на должности министра молодежи и спорта, — Игорь Жданов. А что касается всех остальных членов правительства, то, даже проведя элементарный контент-анализ сообщений СМИ, можно сделать вывод об их крайней неэффективности", — заметил политический эксперт.

"Так же нынешних министров оценивают и большинство украинских избирателей. К примеру, электоральная поддержка премьерской партии сегодня не превышает 2%. Соответственно, легитимность нынешнего Кабинета министров крайне невелика. Ведь помимо правовой легитимности, есть еще общественное мнение и доверие людей к тому или иному политику, в данном случае — ко всему правительству", — подчеркнул политолог.

По его мнению, единственный выход — перевыборы и как можно скорее, чтобы выстраивать парламент, адекватный общественным ожиданиям и стремлениям.

"Что касается варианта, о котором говорила Юлия Тимошенко, — отправить в отставку весь Кабмин разом, то, думаю, в данном случае Юлия Владимировна едва ли не впервые проявила себя как мудрый политик. Я редко с ней соглашаюсь, но в этом случае согласен на 100%. Потому что такова мировая практика. В любой стране Европейского Союза премьер, имея столь низкий уровень общественного доверия, уже давно подал бы в отставку вместе со всеми членами правительства. Вспомните, ведь уровень доверия к Яценюку был очень высокий — около 20%, но он утрачен", — говорит директор компании GMT Group.

"Сейчас можно, как в детской песочнице, выстроить какой-то призрачный замок в украинском правительстве в виде конфигураций, квотного распределения, дать несколько министров, входящих в орбиту премьера. Такой вариант возможен. Однако такого рода конструкция нежизнеспособна и рухнет сразу, как только, скажем, потечет первая вода на Закарпатье", — предположил эксперт.

"Если говорить о наиболее достойных кандидатурах на должности министров, то нужны выборы, новая коалиция, а, согласно Конституции, действующая коалиция формирует правительство. Так что пускай избиратели дают ответ, кто является наиболее достойной кандидатурой на должности того или иного министра. Это мировая практика, по-другому это не работает", — резюмировал Анатолий Луценко.

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