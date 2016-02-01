Порошенко рассказал Меркель, как боевики используют "запрещенное" оружие

Прибывший в Германию президент Украины Петр Порошенко констатирует, что поддерживаемые Россией боевики вместо отвода тяжелого вооружения активно применяют его на Донбассе.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине, сообщает УНИАН.

"Во многих случаях поддерживаемые Россией боевики используют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", — подчеркнул президент.

По словам Порошенко, боевики нарушают Минские договоренности и вместо того, чтобы отводить вооружение, активно его применяют.

Напомним, Меркель уже заявила: в связи с тем, что Москва так до конца и не имплементировала Минские соглашения, Евросоюз продлит санкции против России.