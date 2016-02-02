Порошенко решил пойти по пути Ющенко в противостоянии с Кабмином — политолог

Намерение президента назначить Виталия Ковальчука на должность первого вице-премьера свидетельствует о том, что Петр Порошенко руками Ковальчука собирается расколоть исполнительную власть.

Об этом заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По его словам, именно Ковальчук является главной фигурой в списке кандидатов на должности в правительстве, поданном фракцией "Блок Петра Порошенко".

"Главная фигура в этом списке — Виталий Ковальчук, специалист по крупным политическим интригам и конфликтам. Если парламент и премьер-министр примут на довольствие Виталия Ковальчука на должность первого вице-премьера, можно будет говорить о том, что администрация президента и сам Порошенко вместо прямого конфликта с премьером решили пойти по пути Ющенко, запрещавшего своим министрам при премьере Тимошенко ходить на заседания правительства и собиравшего их в администрации президента", — подчеркнул политолог.

Эксперт прогнозирует, что Ковальчук в Кабмине займется открытым личностным конфликтом с премьером.

"То есть, люди, которые пройдут по списку БПП, составят конфликтное ядро, которое к маю должно измотать Яценюка в тяжелых тактических боях", — добавил Небоженко.

Он объяснил, что действия Банковой говорят о том, что "принято решение не о снятии Яценюка с должности премьера, а на конфликт, разрыв, раскол исполнительной власти, что во всех странах мира считается величайшим политическим преступлением".

"Но у нас такое однажды уже было — мы помним, когда президент Ющенко конфликтовал с премьером Тимошенко, в результате чего не работала ни Верховная Рада, ни Кабинет министров", — отметил политолог.

"Обратите внимание: Порошенко, который так много говорит о евроинтеграции, так и не предложил своего профильного вице-премьера, о чем его просила в ходе последней встречи канцлер Германии Ангела Меркель", — напомнил Небоженко.

Вместо этого президент принял решение назначить на должность первого вице-премьера Ковальчука, который, по словам Небоженко, является "некой торпедой, которая должна подорвать единство Кабмина".