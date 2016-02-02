Адмирал о "гибридной войне": риски российской агрессии нарастают

Адмирал запаса ВМС Украины Игорь Кабаненко заявил, что в настоящее время вероятность открытой военной агрессии России против Украины невелика, но наиболее сложная ситуация с учетом индикаторов сложилась на юге и востоке страны.

Такое мнение он высказал в комментарии "Обозревателю".

По его мнению, что существует опасность нарушения госграницы с Россией на других участках, но она уже не такая сильная, как раньше.

Отвечая на вопрос, существует ли опасность нарушения государственной границы с Россией на других участках, которые сегодня подконтрольны Украине, адмирал сказал: "Вероятность открытой агрессии существует, но, на мой взгляд, она снижена по сравнению с тем, что было раньше. Вместе с тем активированы и нарастают риски на тех направлениях, на которых не достигнуты (не нейтрализованы) стратегические цели противником".

По мнению Кабаненко, "более сложная ситуация сейчас на юге и на востоке, больше на юге, в районе Мариуполя и на побережье Азовского моря. На мой взгляд, основные усилия надо направлять туда".

Адмирал уточнил , что речь идет о том, что нужно "делать все необходимое в плане не только каких-то линейных мероприятий, но и вести гибридную оборону — то, что целевым порядком воздействует на этот гибридный стиль, эту войну новой генерации. Сегодня какие-то симметричные вещи не будут работать. Нужно действовать асимметрично, в тех форматах, которые позволяют нейтрализовать действия противника и заставить его сесть за стол переговоров, чтобы разрешить ситуацию".

Кабаненко также добавил: "В этом конфликте очень много вещей, большая часть происходит в закрытом формате — в формате неочевидных, непрямых, несимметричных действий. Именно там создаются основные условия для того чтобы в какой-то момент провести какие-то точечные, высокоинтенсивные действия. Чтобы закрепить успех, который достигается в закрытом формате — в формате асимметрии и непрямых действий".

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