В штабе рассказали о напряженной ситуации на Донбассе: боевики 35 раз обстреляли силы АТО

Ситуация в зоне проведения АТО на Донбассе в течение дня оставалась напряженной. Боевики с начала суток 35 раз нарушали условия перемирия.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Подавляющее большинство случаев нарушения режима тишины зафиксировано на Донецком направлении", — говорится в сообщении военных.

Так, в Авдеевке был обстрелян опорный пункт сил АТО из миномета калибром 82-мм. В районе Донецкого аэропорта боевики вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и минометов по позициям украинских военных в Песках и Опытном.

Неподалеку временно оккупированной Горловки боевики обстреливали укрепления украинских войск из стрелкового оружия в Верхнеторецком и Луганском. По опорному пункту в Троицком боевики применили миномет.

На Мариупольском направлении по позициям сил АТО в районе Красногоровки боевики вели огонь из миномета и крупнокалиберного пулемета.

Напомним, 1 февраля, в районе села Пищевик Донецкой области (находится под Мариуполем) был бой между силами АТО и диверсантами самопровозглашенной ДНР.

Видео: Військове телебачення України