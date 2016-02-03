Порошенко предупредил: угроза открытой войны России против Украины возросла

Президент Петр Порошенко заявил, что угроза открытой войны Российской Федерации против Украины сейчас выше, чем в прошлом году.

Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

В то же время политик уточнил, что сейчас на украинской территории находятся около 8 тыс. российских солдат, а на границе нашей страны с РФ появились ее новые военные базы.

"Россия много инвестирует в подготовку к войне, и мы не получаем этому никаких объяснений", — отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о встрече глав министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, ФРГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.