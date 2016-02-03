Состояние России такое, что пойдет на гораздо большие уступки Украине, чем планировала — эксперт

Маловероятно, что в этом году будут полностью выполнены все Минские договоренности, касающиеся оккупированного Донбасса.

Об этом политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"Украина выставила очень высокую планку требований. В Закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса весной прошлого года был внесен блокирующий пакет изменений, а именно, что все права, вытекающие из этого закона, начнут действовать только после того, как там пройдут выборы по украинскому законодательству и которые будут признаны международным сообществом. А эти выборы можно проводить только тогда, когда российские военные и их техника покинут территорию, все боевики будут разоружены, состояние безопасности будет таким, что баллотироваться смогут представители всех без исключения украинских партий, а проголосовать смогут все те, кто был вынужден покинуть Донбасс, в том числе по политическим мотивам", — подчеркнул политический эксперт.

"Есть еще ряд жестких ограничений и требований. Не уверен, что в ближайшие несколько лет что-то подобное воспримет противоположная сторона. Поэтому в этом году на Донбассе максимум, на что можно надеяться, — это полное замораживание конфликта, прекращение любых обстрелов (хотя, думаю, рецидивы еще будут) и выполнение военной составляющей Минских договоренностей. Нам с вами это было бы очень выгодно, но очевидно, совершенно не выгодно России. Но положение дел в РФ таково, что, возможно, ей придется идти на гораздо большие уступки, нежели планировалось. Главное, что Украина довольно четко заявила, что ни на какие больше уступки идти не будет: ни в конституционном, ни в политическом, ни в военном секторах", — резюмировал политолог.

Напомним, ранее Чорновил заметил, что не стоит ждать от местных жителей благодарности за возвращение Донбасса Украине, скорее выстрелы в спину.

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