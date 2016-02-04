Дипломат о возвращении Крыма Украине: Россию можно только заставить, сама она это не сделает

Резолюция Европарламента по Крыму, в которой Россию призвали начать с Украиной переговоры по деоккупации Крыма, четко расставила точки над "і", однако понадобится еще не одна резолюция, чтобы создать антипутинский международный фронт и заставить Россию действовать по правилам, установленным в мире.

Об этом экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал в комментарии "Главреду".

"В дипломатии существует понятие фона, то есть атмосферы, в которой разворачиваются те или иные события. И появление того или иного документа серьезно влияет на общий фон и настрой участников, которые задействованы в решении той или иной проблемы. В этом контексте появление резолюции Европарламента по Крыму является весьма положительным моментом для тех стран, которые чтят право, ценности и просто мораль. Важно, что в ней четко конкретно и ясно расставлены точки над "і", — рассказал дипломат.

"Единственный момент, который смутил меня в этой резолюции, — то, что Европарламент призывает Россию начать переговоры с Украиной относительно возвращения Крыма. На мой взгляд, это проявление большой европейской наивности. Россия никогда этого самостоятельно делать не будет — Россию можно только заставить пойти на возвращение Крыма Украине и восстановление статус-кво до того момента, как она начала свою агрессию против Украины. Это принципиально важно. Поэтому понадобится еще не одна резолюция, чтобы объединить цивилизованные страны, чтобы создать такой антипутинский международный фронт и заставить Россию действовать по правилам, установленным в мире", — подчеркнул экс-министр.

"Что касается формата "Женева плюс", то, на мой взгляд, это правильная постановка вопроса. В этом формате действительно должны быть задействованы те страны, которые гарантировали нам нашу территориальную целостность и независимость. В переговорах должен быть представлен Европейский Союз, все те страны ЕС и НАТО, которые пожелают внести свой положительный вклад в решение данного вопроса", — считает бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.

"Относительно участия России в этом формате — лично у меня нет никаких иллюзий, что участие РФ в таком процессе будет контрпродуктивным. Хотя, конечно, нужно иметь площадку хотя бы для передачи информации о том, что происходит, и какими будут последствия", — заметил Огрызко.

Он напомнил, что опыт участия России в урегулировании всех конфликтов, которые она сама и создала, говорит о том, что это никогда не дает положительный результат.

"Насколько долгим будет процесс деоккупации Крыма зависит от того, каким образом цивилизованная часть мира будет формулировать свои условия и требования для деоккупации. Если этот формат будет построен по принципу "сделал или не сделал и, соответственно, получил", то этот процесс можно рассматривать, как недолговременный. Если же все превратится в эдакий "клуб для разговоров", то шансов на урегулирование ситуации нет", — посетовал дипломат.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал послов продолжать международное давление на Российскую Федерацию, пока она не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей.