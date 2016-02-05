Эксперт о переформатировании Кабмина: "косметика" под видом принципиального и решительного шага

5 февраля 2016, 12:05

БПП и "Народный фронт" пытаются сохранить статус-кво, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный

Отзыв четырьмя министрами Кабмина заявлений об отставке — свидетельство того, что ведущие политические силы Украины смогли договориться о будущей судьбе правительства, однако измнения, скорее всего, будут косметическими.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Разумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Что касается отозванных заявлений об увольнении четырех министров, то, очевидно, что это мощный сигнал о том, что среди политиков, представляющих БПП и "Народный фронт", достигнут консенсус о том, каким образом будет функционировать новый Кабмин, как он будет переформатироваться. Сказать сегодня, какими буду изменения, пока что сложно. Но, скорее всего, они будут косметическими. Это способ сохранить статус-кво, но при этом сделать вид принципиального и решительного шага", — говорит политический эксперт.

"Что касается конкретных изменений, то думаю, они возможны на тех позициях, которые были закреплены за БПП, там ожидается некоторая ротация. Вполне возможно, что Евгений Нищук вернется вместо Вячеслава Кирилленко. Возможно, позиции министра образования не так уж сильны. Но, в целом, на ключевых должностях (министр внутренних дел, премьер-министр и т.д.) больших изменений не будет", — поделился мнением политолог.

"Если Арсений Яценюк останется премьер-министром, то у него появится серьезный противовес в лице первого вице-премьера — называют фамилию Ковальчука. Очевидно, этот баланс найден благодаря тому, что по этому вопросу как-то договорились", — считает завотделом развития политсистемы НИСИ.

"Что касается Абромавичуса (министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус — Ред.), вступают в силу разные правила игры. С одной стороны, была интрига в том, что БПП и "Народный фронт" никак не могли между собой договориться, поделить ресурсы и схемы. А с другой стороны, есть параллельный сюжет — искореняем мы коррупцию или сохраняем, просто ставя "своих" людей. И, как часто бывает в украинской политике, под прикрытием риторики одного сюжета происходят события, обусловленные другим сюжетом. На фоне этого скандала, я так понимаю, Абромавичус пока не чувствует, что консенсус, который достигнут между ведущими политическими силами, предусматривает изменение правил игры. Он этого не видит, а потому не идет на это соглашение, а потому не отзывает свое заявление об увольнении", — считает Розумный.

"Ситуация выглядит так, что Игорем Кононенко в той или иной степени пожертвуют правящие политические силы: он либо сложит мандат, либо прекратит быть заместителем главы фракции; Кабмин якобы задекларирует свою решительность и консолидацию. А в таких условиях демарш Абромавичуса вроде и утрачивает свой масштаб и свою социальную значимость. Так это будет выглядеть как демарш отдельного человека. В таком случае это не будет иметь для нас больших последствий. Будет иметь большее значение то, кто придет на его место, а не то, останется он или нет. Тут сложная история, которая, очевидно, больше связана с личными психологическими чертами министра экономики. Он либо останется в этой игре с такими невнятными правилами, либо твердо решит из нее выйти. Но это будет его личное решение, а не кардинальный шаг с серьезными последствиями для политической системы и международного позиционирования. Так в свое время ушел с должности Шеремета — сначала это имело резонанс, а потом все забылось", — резюмировал политический эксперт.

Напомним, сегодня, выступая в Раде на Часе вопросов к правительству, Яценюк предложил нардепам поставить на голосование вопрос о недоверии Кабмину

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