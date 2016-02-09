Ни один свидетель не объяснил, почему Корбан доставлен на допрос в Днепровский суд Киева — адвокат

Ни один из свидетелей ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения, в ходе судебного рассмотрения жалобы защиты Геннадия Корбана на его арест не смог объяснить, на каком основании политик был вывезен за пределы центра Амосова и доставлен на допрос в Днепровский райсуд Киева.

Об этом 9 февраля журналистам сообщил адвокат члена президиума политсовета "УКРОПа" Юрий Сухов, сообщает УНИАН.

"Фактически решение врачей о предоставлении согласия на вывоз его (Корбана — Ред.) из института Амосова никто не принимал. И тогда же возникает вопрос, на каком основании его вывезли, и не было ли это превышением служебных полномочий со стороны должностных лиц", — заявил Юрий Сухов.

По словам защитника, соответствующее решение могла принять только личный врач Екатерина Пукас, однако 8 февраля, давая показания в суде, она заявила, что не делала этого. "Следовательно, кто-то должен понести ответственность за доставку в суд Геннадия Корбана без согласия врачей", — подчеркнул адвокат.

Вместе с тем правозащитник отметил, что свидетели, в частности со стороны обвинения, также засвидетельствовали наличие болезни и оснований для лечения Корбана в то же время, когда рассматривалось ходатайство прокуратуры об аресте политика. По мнению адвокатов политика, это свидетельствует о незаконности решения о содержании под стражей Корбана, вынесенного судьей Днепровского районного суда столицы Николаем Чаусом.