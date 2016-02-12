В "Народном фронте" призвали объединить усилия Порошенко, Яценюка и Рады

Фракция "Народный фронт" поддерживает план действий правительства на 2016 год, который был представлен на последнем заседании Кабмина, и выступает за объединение усилий президента, правительства и парламента во внедрении реформ.

Об этом председатель фракции Максим Бурбак заявил журналистам в Черновцах.

"Правительство показало план действий и ожидает поддержку парламента. Фракция "Народный фронт" будет поддерживать каждого министра и это правительство в целом. Мы за то, чтобы внедрять реформы и развивать государство, не размениваясь на рейтинги и различные выгоды, которые кто-то хочет получить. И будем решительно бороться как с политической коррупцией, так и любой другой", — подчеркнул Бурбак.

Он заметил, что премьер Арсений Яценюк в очередной раз подчеркнул: реализация совместных задач возможна только в условиях конструктивного сотрудничества и взаимопонимания между различными ветвями власти, и он является надежным партнером президента и коалиции.

"Народный фронт" постоянно подчеркивает, что мы должны отбросить популизм и деструктив, совместно работать над защитой Украины от агрессора и продолжением реформ", — сказал председатель фракции.

Он также добавил, что "Народный фронт" обращается ко всем правоохранительным структурам, в том числе и вновь созданному Антикоррупционному бюро, показать результаты своей работы.

"Пожалуйста, начинайте работать. Мы предусмотрели действующим законодательством ваши полномочия, мы вас создали, прошли конкурсы, бюджетом предусмотрено полное финансирование — пожалуйста, покажите результаты", — сказал Бурбак.