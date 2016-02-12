Евросоюз требует результатов в борьбе с коррупцией в Украине

Евроосюз требует от украинских властей немедленно показать убедительные результаты борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении Представительства Евросоюза в Украине по согласию глав дипломатических миссий государств-членов ЕС в Украине, пишет 112 Украина.

"ЕС призывает украинские власти, а также все политические партии объединиться, чтобы гарантировать, что процесс реформ в Украине продолжается с новой силой. Это жизненно важно для будущего Украины, для демократического развития и ее народа. Экономическое восстановление Украины требует дальнейшего улучшения делового климата, а также дальнейшей народной поддержки реформ, приводимых в движение правительством. В частности, Украина срочно нуждается в надежных и конкретных результатах в борьбе с коррупцией.

Одним из основных направлений в этом отношении является прозрачность отбора и назначения руководителей государственных предприятий и в их финансовой отчетности, а также шаги в направлении приватизации или ликвидации некоторых из этих предприятий, в соответствии с программой для макроэкономической и финансовой стабилизации договорились с международными финансовыми институтами", — заявили в Евросоюзе.

Как подчеркнули в ЕС, реализация этой программы реформ, вместе с усилением демократии и верховенства права, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации, потребует согласования усилий по реформированию во всех секторах.

"Украине также будет необходимо удвоить свои усилия по созданию политического консенсуса в рамках демократических институтов. Европейский союз и его государства-члены предоставляют значительную финансовую и техническую поддержку в Украину для этих реформ и готовы продолжать поддержку выделенных реформ. В этот критический момент, политические лидеры Украины должны забыть о своих разногласиях и совместно сосредоточиться на продолжении реализации программы реформ", — отмечается в заявлении.

"Единство за столь необходимые реформы должно стать приоритетом для всех политических сил", —резюмируют в ЕС.

Ранее сообщалось, что МВФ выразил обеспокоенность развитием ситуации в нашей стране, ослаблением реформы государственного управления и отсутствием эффективной борьбы с коррупцией.