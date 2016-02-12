Тимошенко создала с Наливайченко общую команду

Партия "Батьківщина" Юлия Тимошенко и движение Валентина Наливайченко объединяют свои силы.

Об этом политики заявили на совместной пресс-конференции, пишет Украинская правда.

"Наши команды твердо стоят на необходимости скорейшей отставки правительства. После этого мы обязаны сделать все возможное, чтобы сформировать новое техническое правительство, но если этого не получится — наша общая команда будет настаивать на досрочных выборах", — заявила Тимошенко.

Наливайченко и Тимошенко выступили за изменения в Конституцию. "Возникает вопрос, как разработать новую Конституцию — согласовать ее с людьми. Гражданское общество предлагает принять закон о конституционном собрании, или ассамблеи. Ассамблею сформировать, как непарламентскую, общественную для разработки нового справедливого и понятного проекта. Это был бы хороший путь, но, увы, для нас он невозможен в условиях клановой заговора в украинском парламенте сейчас. Мы уверены, что такой парламент этот закон не примет ", — заявил Наливайченко.

На уточнение журналистов, видит ли Тимошенко себя в техническом правительстве, она ответила отрицательно.

Ранее Тимошенко заявила, что отказалась возглавлять коалицию и просит спикера Рады Владимира Гройсмана объявить собрание коалиции относительно изменений в Конституцию.

фото; видео: ba.org.ua