Премьер Турции раскрыл новую концепцию политики России

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что новая концепция политики Российской Федерации заключается в продолжении экспансионизма и агрессии.

Об этом он сообщил в Киеве на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Арсением Яценюком, пишет Укринформ.

В то же время политик уточнил, что сейчас есть три страны, целостность которых нарушила РФ, — это Грузия, Украина и Сирия.

"Под угрозой территориальная целостность Азербайджана из-за Армении, помощь которой оказывает Российская Федерация", — отметил Давутоглу.

По его словам, именно из-за того, что РФ в Украине не получила желаемого результата, она так ведет себя в Сирии. "Россия пытается использовать каждый момент, когда международное сообщество не проявило своей реакции", — считает турецкий премьер.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко выразил мнение, что на карте мира нет такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных российских геополитических амбиций.