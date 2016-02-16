Яценюк отчитывается перед Радой, а Луценко требует голосования за недоверие Кабмину

Во вторник, 16 февраля, депутаты Верховной Рады начали заслушивать отчет правительства.

Премьер Украины Арсений Яценюк выступает с трибуны парламента, сообщает УНИАН.

В правительственной ложе собрались члены Кабмина. Яценюк отметил, что это первый годовой отчет правительства.

В то же время лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко подчеркивает необходимость проведения голосования в Верховной Раде за выражение недоверия правительству.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

Луценко отметил, что в своем обращении президент Петр Порошенко призывает Яценюка или парламент "принять меры к как можно более глубокому тотальному переформатированию правительства, потому что такое правительство, как сейчас, неэффективно, оно не справляется с вызовами, которые стоят перед Украиной".

Лидер фракции БПП отметил, что в настоящее время в ВР собрано более 100 подписей за выражение недоверия правительству.

"Я абсолютно уверен, что к моменту моего выступления (речь идет о выступлении Луценко, как лидера фракции во время отчета правительства сегодня в ВР — Ред.) их будет 150, и эти подписи я вручу председателю Верховной Рады с предложением не откладывать этот вопрос на рассмотрение комитета, а сегодня немедленно принимать решение о признании неудовлетворительной деятельности правительства, а также голосование за резолюцию недоверия правительству", — сказал Луценко.

"Иного выхода из этого политического кризиса мы не видим", — добавил он.

Напомним, 15 февраля фракции "Самопоміч" и "Батьківщина" заявили, что будут собирать подписи нардепов за выражение недоверия правительству.

В тот же день вечером во фракции "Блока Петра Порошенко" сообщили, что решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку.

В свою очередь лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заверил, что ни один депутат от "Народного фронта" не будет голосовать за выражение правительству недоверия.

Вместе с тем лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что фракция поддержит постановление о признании неудовлетворительной работу правительства.

Сегодня президент Украины заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.