Шокин передал Порошенко заявление об отставке — СМИ

Утром во вторник, 16 февраля, генеральный прокурор Виктор Шокин передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке.

Об этом сообщил информированный источник Lb.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко призвал генерального прокурора Украины Виктора Шокина подать в отставку.

"Сегодня утром у меня состоялась встреча и обстоятельный разговор с генеральным прокурором. Я обратился к Виктору Николаевичу с предложением, чтобы он написал заявление об отставке", — заявил Порошенко.