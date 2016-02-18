Под Горловкой боевики сжимают ударный кулак: стягивают артиллерию и бронетехнику

В район оккупированной боевиками и российскими военными Горловки Донецкой области террористы перебрасывают дополнительные силы.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, переброской двух САУ 2С1 "Гвоздика" усилена артгруппа, поддерживающая БТГ террористов южнее Гольмовского. В этот же район противник перебросил до пяти единиц бронетехники (в основном МТ-ЛБ).

Северо-восточнее ст. Терриконной (Горловка) оборудованы новые позиции для батареи 120-мм миномётов (подразделение выходит на данные позиции для открытия огня, после обстрела уходит на нескольких ГАЗ-66 в сторону посёлка "6-7"). Восточнее Пантелеймоновки отмечаются позиции батареи 122-мм гаубиц Д-30А (4 ед.), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, днем ранее под Горловкой боевики крыли силы АТО из пулеметов, били из "запрещенных" минометов и пушек. Обстрелам подверглись Зайцево, Жованка, Майорск и Новгородское.

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