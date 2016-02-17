Геращенко стыдно за Кабмин: цепляются "посиневшими лапками" за власть

Кабинет министров Украины должен уйти в отставку.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко на заседании парламента, пишет УНИАН.

Нардеп напомнила, что "корда-то Де Голль ушел в отставку, Маргарет Тэтчер ушла в отставку, и они остались в истории, а не — в анекдотах".

"Очень стыдно, когда 40-летние молодые люди цепляются посиневшими лапками за власть", —сказала политик.

Комментируя вчерашний провал во время голосования за выражение недоверия правительству, Геращенко отметила, что многие депутаты "чувствуют себя, мягко говоря, разочарованными тем спектаклем, который был разыгран в этом сессионном зале".

По ее словам, к нему причастны многие люди, которые "заставили депутатов выглядеть массовкой в этой оперетте".

Депутат подчеркнула, что после вчерашнего голосования не прибавилось доверия ни к правительству, ни к коалиции.

При этом Геращенко отметила, что странными являются заявления председателя Верховной Рады о политическом кризисе, поскольку он вчера во время голосования об отставке правительства не принял решения как голосовать (Гройсман воздержался при голосовании за недоверие правительству — ред.).

"Очень жаль, что в эту игру играли и наши коллеги из фракции "БПП", которые получили мандат, стали депутатами, но не стали политиками", — подчеркнула Геращенко.

Она констатировала, что большинство фракций все же высказалась за недоверие правительству и министрам, делегированным фракцией.

"Не может быть так, что есть министр экономики — реформатор, но нет экономики, не может быть так, что у нас разрушена медицина, и все знают, что там поставлены заместители к министру по медицине, которые делегированы фармацевтической мафией от всех фракций", — добавила депутат.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада признала работу Кабинета министров за прошедший год неудовлетворительной, однако отказалась отправить правительство в отставку.