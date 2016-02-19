Коалиция умерла. Да здравствует коалиция!

19 февраля 2016, 16:06

Выход двух фракций не дал результатов, коалиционные "реаниматологи" констатировали, что "пациент" продолжает жить.  

Андрей Садовой и Юлия Тимошенко попытались похоронить коалицию "Европейская Украина"

Фракция "Самопоміч" вслед за "Батьківщиною" заявила о выходе из коалиции "Европейская Украина", численность депутатов в которой стала меньше необходимых 226. В парламенте стартовал процесс переформатирования большинства, больше похожий на попытку подмарафетить его остатки.

Неудачное голосование за выражение недоверия правительству Арсения Яценюка стало формальным поводом для обеих фракций хлопнуть дверью коалиции, обвинив бывших союзников в сговоре с олигархами. Стоит отметить, что "Батьківщина" и "Самопоміч" уже давно были в коалиции, словно пятое колесо в телеге, а их особая позиция по многим вопросам вынуждала старших партнеров искать нужные для принятия законов голоса "на стороне". Нацеленность Юлии Тимошенко и Андрея Садового на досрочные парламентские выборы известна, но нынешний переход их фракций в официальную оппозицию не гарантирует их проведения в ближайшее время. Впрочем, Леди Ю однажды уже смогла добиться роспуска парламента, и имеет возможность доказать, что способна повторить свой успех 2007-го года.

Некоторое промедление с назначением перевыборов Верховной Рады будет лишь на руку "похоронной команде" нынешней коалиции, поскольку позволяет им развернуться в оппозиционном лагере на полную мощность. Правда, "Батьківщина", в отличие от "Самопомочі", публично не сожгла пути к отступлению. Юлия Тимошенко заявила о готовности принимать участие в переговорах по формированию нового большинства и нового правительства, заверив, что на премьерское кресло не претендует. А вот соратники Садового ушли в глухую оппозицию, пообещав отозвать с должностей своих выдвиженцев вице-спикера Оксану Сыроид и главу антикоррупционного комитета Егора Соболева. Правда, за это еще должен проголосовать парламент. Предыдущая попытка "Самопомочі" отозвать своего первого номера списка Анну Гопко с поста главы комитета по иностранным делам не увенчалась успехом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минус Тимошенко, плюс Ляшко: что спасет парламентскую коалицию?

Хотя в составе коалиции остались лишь БПП и "Народный фронт", там не считают необходимым признавать официально ее распад. Спикер Владимир Гройсман объявил, что ее ряды покинули лишь "Батьківщина" и "Самопоміч". Олег Ляшко, заявивший о выходе Радикальной партии из большинства еще 1 сентября прошлого года, так и не предоставил руководству парламента подтверждающие автографы своих депутатов, поэтому формально они продолжают числиться в коалиции. Выход двух фракций не дал результатов, коалиционные "реаниматологи" констатировали, что "пациент" продолжает жить. Тридцатидневный отсчет, предусмотренный для формирования новой коалиции, не начался. Ближайшие три недели депутаты будут работать в округах и комитетах и имеют возможность проводить консультации по выходу из политического кризиса во всех возможных форматах без ограничений. Угроза досрочных выборов над ними пока не висит дамокловым мечом.  

Цементирование коалиции за счет фракции Радикальной партии, которое на данный момент выглядит наиболее вероятным сценарием — не самый лучший вариант. Большинство с минимальным запасом прочности не способно работать эффективно, а привлекать "помощь зала" на регулярной основе чревато для его участников имиджевыми потерями. Для демонстрации преодоления кризиса новой коалиции необходимо будет показать повышенную результативность, хотя бы в первое время. Чтобы убедить западных доноров не отказывать в финансовой поддержке, а украинцев — в готовности выполнять заявленные еще два года назад цели. В способность нынешних участников большой политической игры зарыть топор войны, как призывает Арсений Яценюк, после всего произошедшего, верится с трудом. Отечественные политики умеют успешно создавать союзы против общих соперников, но так и не научились ни дружить "за", ни объединяться перед расстрелом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имитация экзекуции Кабмина: почему проиграли все?

После неудачного голосования за выражение недоверия правительству, Яценюк получил иммунитет от отставки до сентября, но это не гарантирует ему спокойной жизни в премьерском кабинете. Отсутствие поддержки в парламенте, окончательное превращение Кабмина в виновника всех бед и ярлык премьера, удержавшегося на посту не без помощи олигархов, могут значительно приблизить дату катапультирования Яценюка из облюбованного кресла. Во всяком случае, лидер БПП Юрий Луценко такой вариант не исключил. Впрочем, пока там готовы оценить старания Яценюка по спасению утопающего Кабмина и разваливающейся коалиции. От него ждут кадровых жертв и помесячный план реформ. Очевидно, уже представленный премьером иностранным дипломатам план действий правительства на 2016 год, содержащий 379 пунктов, союзников из БПП не устроил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предательство или режиссура Банковой. Почему Кабмин не отправили в отставку?

Яценюк неоднократно заявлял, что сдавать своих министров не намерен, но вполне может согласиться на пополнение Кабмина не слишком удобными кадрами. Правда, за их назначение еще нужно собрать 226 голосов в зале Рады, что в условиях ограниченного количества коалиционных депутатских "штыков" будет непросто. К тому же никто не рискнет поручиться за 100% голосование "фронтовиков", да и скрытые резервы среди стабильно помогавших ранее большинству фракций и групп у Яценюка есть. Поэтому переформатирование правительства может провалиться так же неожиданно, как до этого отставка премьера.

Согласованного рецепта выхода из политического кризиса у руководства страны на данный момент нет, предстоящие три недели лидеры проведут в переговорах. Вместо качественного обновления Кабмина и изменения принципов работы парламента предпочтение отдают полумерам — поддерживают коалицию в коме и раскладывают кадровые пасьянсы. С таким подходом кризис может затянуться на несколько месяцев и привести к непредсказуемым последствиям.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Рада Кабмин авторская статья Тимошенко Наталия Гейчук коалиция Самопомич Батькивщина Садовой
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять