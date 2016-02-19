Коалиция умерла. Да здравствует коалиция!

Фракция "Самопоміч" вслед за "Батьківщиною" заявила о выходе из коалиции "Европейская Украина", численность депутатов в которой стала меньше необходимых 226. В парламенте стартовал процесс переформатирования большинства, больше похожий на попытку подмарафетить его остатки.

Неудачное голосование за выражение недоверия правительству Арсения Яценюка стало формальным поводом для обеих фракций хлопнуть дверью коалиции, обвинив бывших союзников в сговоре с олигархами. Стоит отметить, что "Батьківщина" и "Самопоміч" уже давно были в коалиции, словно пятое колесо в телеге, а их особая позиция по многим вопросам вынуждала старших партнеров искать нужные для принятия законов голоса "на стороне". Нацеленность Юлии Тимошенко и Андрея Садового на досрочные парламентские выборы известна, но нынешний переход их фракций в официальную оппозицию не гарантирует их проведения в ближайшее время. Впрочем, Леди Ю однажды уже смогла добиться роспуска парламента, и имеет возможность доказать, что способна повторить свой успех 2007-го года.

Некоторое промедление с назначением перевыборов Верховной Рады будет лишь на руку "похоронной команде" нынешней коалиции, поскольку позволяет им развернуться в оппозиционном лагере на полную мощность. Правда, "Батьківщина", в отличие от "Самопомочі", публично не сожгла пути к отступлению. Юлия Тимошенко заявила о готовности принимать участие в переговорах по формированию нового большинства и нового правительства, заверив, что на премьерское кресло не претендует. А вот соратники Садового ушли в глухую оппозицию, пообещав отозвать с должностей своих выдвиженцев вице-спикера Оксану Сыроид и главу антикоррупционного комитета Егора Соболева. Правда, за это еще должен проголосовать парламент. Предыдущая попытка "Самопомочі" отозвать своего первого номера списка Анну Гопко с поста главы комитета по иностранным делам не увенчалась успехом.

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Хотя в составе коалиции остались лишь БПП и "Народный фронт", там не считают необходимым признавать официально ее распад. Спикер Владимир Гройсман объявил, что ее ряды покинули лишь "Батьківщина" и "Самопоміч". Олег Ляшко, заявивший о выходе Радикальной партии из большинства еще 1 сентября прошлого года, так и не предоставил руководству парламента подтверждающие автографы своих депутатов, поэтому формально они продолжают числиться в коалиции. Выход двух фракций не дал результатов, коалиционные "реаниматологи" констатировали, что "пациент" продолжает жить. Тридцатидневный отсчет, предусмотренный для формирования новой коалиции, не начался. Ближайшие три недели депутаты будут работать в округах и комитетах и имеют возможность проводить консультации по выходу из политического кризиса во всех возможных форматах без ограничений. Угроза досрочных выборов над ними пока не висит дамокловым мечом.

Цементирование коалиции за счет фракции Радикальной партии, которое на данный момент выглядит наиболее вероятным сценарием — не самый лучший вариант. Большинство с минимальным запасом прочности не способно работать эффективно, а привлекать "помощь зала" на регулярной основе чревато для его участников имиджевыми потерями. Для демонстрации преодоления кризиса новой коалиции необходимо будет показать повышенную результативность, хотя бы в первое время. Чтобы убедить западных доноров не отказывать в финансовой поддержке, а украинцев — в готовности выполнять заявленные еще два года назад цели. В способность нынешних участников большой политической игры зарыть топор войны, как призывает Арсений Яценюк, после всего произошедшего, верится с трудом. Отечественные политики умеют успешно создавать союзы против общих соперников, но так и не научились ни дружить "за", ни объединяться перед расстрелом.

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После неудачного голосования за выражение недоверия правительству, Яценюк получил иммунитет от отставки до сентября, но это не гарантирует ему спокойной жизни в премьерском кабинете. Отсутствие поддержки в парламенте, окончательное превращение Кабмина в виновника всех бед и ярлык премьера, удержавшегося на посту не без помощи олигархов, могут значительно приблизить дату катапультирования Яценюка из облюбованного кресла. Во всяком случае, лидер БПП Юрий Луценко такой вариант не исключил. Впрочем, пока там готовы оценить старания Яценюка по спасению утопающего Кабмина и разваливающейся коалиции. От него ждут кадровых жертв и помесячный план реформ. Очевидно, уже представленный премьером иностранным дипломатам план действий правительства на 2016 год, содержащий 379 пунктов, союзников из БПП не устроил.

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Яценюк неоднократно заявлял, что сдавать своих министров не намерен, но вполне может согласиться на пополнение Кабмина не слишком удобными кадрами. Правда, за их назначение еще нужно собрать 226 голосов в зале Рады, что в условиях ограниченного количества коалиционных депутатских "штыков" будет непросто. К тому же никто не рискнет поручиться за 100% голосование "фронтовиков", да и скрытые резервы среди стабильно помогавших ранее большинству фракций и групп у Яценюка есть. Поэтому переформатирование правительства может провалиться так же неожиданно, как до этого отставка премьера.

Согласованного рецепта выхода из политического кризиса у руководства страны на данный момент нет, предстоящие три недели лидеры проведут в переговорах. Вместо качественного обновления Кабмина и изменения принципов работы парламента предпочтение отдают полумерам — поддерживают коалицию в коме и раскладывают кадровые пасьянсы. С таким подходом кризис может затянуться на несколько месяцев и привести к непредсказуемым последствиям.