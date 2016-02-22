Крым окончательно превращают в территорию бандитского беспредела — журналист

Стремление крымских властей уничтожить Меджлис крымскотатарского народа, в последние дни проявляющееся в действиях местного "прокурора" Поклонской, имеет как сугубо крымскую, так и общероссийскую логику. Именно совпадение интересов марионеточного руководства Крыма и Кремля и привело к такой яростной атаке.

Об этом известный украинский журналист, публицист, обозреватель и политолог Виталий Портников пишет в своей статье для "Крым.Реалии".

Начнем с того, что со времени аннексии Крыма на полуострове нет легитимного руководства. Украина — в отличие, например, от Грузии, после потери контроля над Абхазией и Южной Осетией формировавшей руководство этих регионов в изгнании — временной власти Крыма на свободной от оккупации территории также не сформировала. Получается, что никакой власти в Крыму нет вообще. Аксенов, Константинов, Поклонская — это никакие не руководители, а заурядные военные преступники, которые просто сидят в Симферополе, изображают власть и не знают, что будет после краха Путина — вывезут ли их в Москву для проедания награбленного в Крыму или выдадут Украине для справедливого суда. Благо, вопросов к проходимцам накопилось предостаточно, говорится в статье.

И в этой ситуации получается, что единственный легитимный орган в Крыму, за который действительно голосовали люди — ну мы же не будем считать российские "выборы" выборами? — это Меджлис. Причем не только с точки зрения крымских татар. Понятно, что его нужно уничтожить. Только после уничтожения Меджлиса Крым окончательно превратится в территорию бандитского беспредела, территорию, на которой ни словом, ни делом нельзя будет защитить граждан от оккупантов и их пособников, подчеркивает журналист.

Но в этом есть не только логика аннексии — в этом есть и логика российского государственного строительства в целом. С конца 80-х годов прошлого века, когда вновь ненадолго пробудилось гражданское сознание россиян, Кремль упорно воюет с национальными организациями, которые действительно пользуются доверием народов России. И последовательно заменяет их послушными симулякрами. Потому что в Москве так и не научились диалогу — ни с гражданами, ни с теми народами, которые составляют население Российского государства. И в этой ситуации Меджлис — это как красная тряпка для авторитарного быка. Потому что это не просто организация — это выборная организация. Избранная народом. А когда Путин или Аксенов слышат слова "честные выборы" — они спускают с цепи "прокурора", пишет автор статьи.

Именно поэтому в оккупированном Крыму Меджлис — один из главных раздражителей для Кремля и его ставленников. И они сделают все возможное, чтобы его не было, резюмировал Виталий Портников.