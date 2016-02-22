Полторак наградил Яценюка гангстерским пулеметом, а Турчинова — "Маузером"

Министр обороны Украины Степан Полторак наградил оружием главу правительства Арсения Яценюка, нескольких министров, секретаря СНБО и нескольких народных депутатов.

Выдержки из приказа Минобороны опубликовала журналист Кристина Малазония в Facebook.

Так, Яценюка оружием нагродили в мае 2015 года "за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности страны, укреплении нацбезопасности, образцовое выполнение служебного долга и проявленные высокий профессионализм, честь и доблесть".

Главе Кабмина подарили пистолет-пулемет "Томпсон" образца 1928 года и 203 патрона. Отмечается, что пистолет-пулемёт "Томпсона" благодаря своей надёжности широко использовался в прошлом веке в США как полицией, так и гангстерами, а также был популярен и на гражданском рынке.

Глава Минюста Павел Петренко и руководитель МВД Арсен Аваков также получили нагродну оружие — "Кольты" М1911, и 84 и 140 патронов соответственно.

Кроме того, Также были награждены помощник президента Украины Алексей Горащенков (7.63 мм пистолет "Маузер" К-96 и 73 патрона), председатель Государственной Казначейской службы Татьяна Слюз (5,45 мм пистолет ПСМ и 8 патронов), Секретарь СНБО Александр Турчинов (7,63 мм пистолет "Маузер" К – 96 и 105 патронов).

Кроме того, Полторак наградил себя пистолетом GLOCK 19 gen в комплекте с 103 патронами. Оружие получили и народные депутаты: Игорь Кононенко (9 мм ФОРТ и 15 патронов), Игорь Котвицкий (11.43 мм пистолет "Кольт" М1911 и 7 патронов), Сергей Куницын (7,62 мм пистолет ТТ и 8 патронов), Иван Мирный (9 мм автоматический пистолет АПС и 20 патронов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в точке подпольного производства патронов нашли наградной "Маузер" Чечетова.

Фото: Фейсбук К.Малазонии.