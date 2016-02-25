Порошенко подписал еще три "безвизовых" закона

В четверг, 25 февраля, президент Петр Порошенко подписал законы, необходимые для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом — о розыске активов, спецконфискации, антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указанные законы были внесены на рассмотрение Верховной Рады главой государства как неотложные и приняты 18 февраля 2016 года. Их основная цель — обеспечить выполнение критериев в сфере борьбы с коррупцией, необходимых для отмены визового режима с Евросоюзом, в частности процедуры ареста имущества и института специальной конфискации, деятельности Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По поводу скандального закона об электронном декларировании продолжаются консультации с Европейской комиссией с целью наработки возможных изменений, которые президент готов внести в парламент. Эти изменения, как считает глава государства, должны отвечать лучшим европейским практикам.

Порошенко также призвал завершить процедуру назначения полного состава Нацагентства по предотвращению коррупции и обеспечить его нормальную работу.

Напомним, сегодня Порошенко подписал закон о "партийной диктатуре", который позволит партиям исключать кандидатов в нардепы из своего списка после проведения выборов.