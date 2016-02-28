РФ будет вынуждена начать переговоры о возвращении оккупированного Крыма — Климкин

У России не будет другого выхода, кроме как начать с Украиной переговоры о возвращении оккупированного Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Крым. Реалии".

"Россия будет вынуждена обсуждать возвращение Крыма, поскольку под российской оккупацией Крым идет в никуда. Все мы это прекрасно понимаем. Вопрос только в том, насколько такие факторы, как давление международного сообщества, санкции, процессы в оккупированном Крыму, сойдутся", — заявил Климкин.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что по вопросу реинтеграции Крыма в Украину должно быть подготовлено специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны.