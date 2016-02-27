Активист объяснил, почему жители Крыма боятся возврата в Украину

Оккупационные власти Крыма запугивают местных жителей тем, что при возвращении полуострова в состав Украины у них все отнимут и лишат русского языка.

Об этом активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев рассказал в интервью "Главреду".

"Оккупанты говорили, что никто не потеряет имущество, деньги… А Украина тем временем ничего не предлагает. И Россия пользуется этой ситуацией, рассказывает, если придет Украина, то́ она отберет у вас и то́, посадит того, русского языка не будет. И зарождается опять страх… На этот раз боятся возврата в Украину", — говорит активист.

"Если сравнивать какие-то идеологические моменты со стороны Украины и России, то пропагандистская война между странами напоминает бой профессионального боксера и ребенка. Создали "МинСтець". Набрали туда кучу непонятных людей. Возможно, хороших парней и девушек. Но это не профессия! Если за два года они не смогли организовать трансляцию украинских телеканалов и радио на территорию Крыма", — сетует Вельдар.

"Все эти два года очень успешно транслируются все российские каналы с их мощной пропагандой на территорию всей Херсонской области. Все эти так называемые приграничные территории впитывают российскую пропаганду. Ложками, мешками кушают! И как следствие мы имеем результаты голосования на местных выборах. Большинство берут партии, которые раньше были объединены в Партию регионов. Скадовск — стратегический город, портовый, он наиболее близок к Крыму. Так там 90% населения ложится с мыслью, чтобы Путин ввел войска, а утром просыпается и бежит к окошку, смотрит — не ввел ли? И это при полном попустительстве украинского государства", — заметил Шукурджиев.

"Сегодня мне не понятно, зачем делать плакаты "Крим — це Україна", с которых об этом рассказывают, при всем моем уважении, Янковский или Богуцкая (Лиза Богуцкая — блогер, дизайнер; Александр Янковский — генеральный продюсер "Черноморской телерадиокомпании", — Авт.)? Зачем тратить на них тысячи гривен? Эти усилия даже не сопоставимы с тем, что Россия транслирует на Скадовск свои радиопередачи. Причем эти билборды размещают в Киеве и на Западе Украины. Зачем они там? Они нужны на выезде из Крыма, в Херсонской области. Тем, кто бы въезжал, им бы постоянно они напоминали об аннексии. И на тех плакатах должны быть Сенцов, Кольченко, Афанасьев, которые действительно сидят за Крым и за Украину", — подытожил он.

Напомним, ранее активист назвал оккупированный Крым серой зоной отчуждения и страха.

Читайте больше на "Главреде": "Вельдар Шукурджиев: "Крым — это Чернобыль, только с людьми".