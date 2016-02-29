У Обамы предупредили о последствиях политического кризиса для Украины — СМИ

Отставка правительства Украины может сорвать реализацию Минских соглашений.

Об этом высокопоставленный чиновник из администрации президента США Барака Обамы заявил изданию Politico, сообщает nv.ua.

"Худшее, что могло бы произойти прямо сейчас для правительства — это развал и новые (парламентские) выборы", — сказал другой высокопоставленный представитель Белого дома.

Другой чиновник заявил, что внимание США и в дальнейшем будет сфокусировано на Украине, но урегулирование ситуации на Донбассе будет невозможным, "пока парламент выглядит как бойцовский клуб".

"Наш месседж: у вас должно быть правительство, которое функционирует. У вас не может быть беспорядка", — сказал собеседник. В противном случае, по его словам, поддержка со стороны международного сообщества будет ослабевать.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада не смогла собрать голосов во время голосования о выражения недоверия Кабмину Арсения Яценюка.

18 февраля фракция "Батьківщина" объявила о выходе из правящей коалиции, на следующий день аналогичный шаг сделала и "Самопоміч". В то же время глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его политсила готова вернуться в коалицию.

Сейчас коалиция состоит только из Блока Петра Порошенко и "Народного фронта". Народные депутаты высказывают разные мнения относительно того, существует ли коалиция вообще.

Сейчас в БПП обсуждают персоналии и возможный состав нового правительства и новой коалиции. О переговорах по этому поводу заявлял глава БПП Юрий Луценко.