Военный эксперт оценил угрозы на границе Украины и России: там безумно мало войск

На сегодняшний день в трех пограничных с Россией областях Украины сосредоточено "безумно мало" украинских войск.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает "Обозреватель".

"У нас по-прежнему места дислокации воинских частей не отвечают тем угрозам, которые существуют уже два года. Черниговская область, Сумская область, Харьковская область — там безумно мало войск, хотя это угрожающее направление", — заявил он.

В этом контексте Тымчук рассказал, что "этот вопрос наш Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поднимал еще в 2014 году". "Мы получили ответ Министерства обороны Украины о том, что рассматривается вопрос и передислокации, и формирования новых частей на территории восточной Украины и в южных областях Украины. Но на данный момент я бы не сказал, что этот процесс идет достаточно эффективно", — добавил эксперт.

Он убежден: в этих регионах необходимо создавать места дислокации войск "на долгосрочную угрозу со стороны России". И добавил, что подобные меры достаточно затратны, поскольку предусматривают создание военных городков и решение бытовых проблем военнослужащих. "Это серьезные расходы для бюджета", — убежден Тымчук.

Он также рассказал о том, что в настоящее время России располагает большими возможностями для быстрой передислокации мобильных частей и "целых соединений" на новые направления. Украинская армия также проводит ротации, "но это не значит, что мы можем резко перебросить соединения из западной Украины на восток в течение, скажем, 14 часов", — сообщил Тымчук.

Напомним, ранее эксперт рассказал о Донбассе: там не с кем разговаривать, это управляемые из Москвы фигуры, а игрок — в Кремле.