Ярош спрогнозировал, чего ждать в ближайшее время на Донбассе

Народный депутат Украины Дмитрий Ярош сомневается, что в ближайшее время на Донбассе будут происходить широкомасштабные наступления.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"То, что происходит (на Донбассе, — ред.), можно назвать таким вялотекущим конфликтом. Там работают ДРГ, пробуют наш фронт. Не думаю, что в ближайшее время какие-то широкомасштабные наступления будут происходить, но какие-то локальные действия, они постоянно происходят.

Процесс зависит и от международной ситуации, уровня боеспособности как бандформирований, так и уровня боеспособности ВСУ. Мы стараемся максимально помогать", — сказал Ярош.

Фото;видео: 112 Украина