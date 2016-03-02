Ярош спрогнозировал, чего ждать в ближайшее время на Донбассе

То, что происходит на Донбассе, можно назвать таким вялотекущим конфликтом, говорит Ярош.
Народный депутат Украины Дмитрий Ярош сомневается, что в ближайшее время на Донбассе будут происходить широкомасштабные наступления.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"То, что происходит (на Донбассе, — ред.), можно назвать таким вялотекущим конфликтом. Там работают ДРГ, пробуют наш фронт. Не думаю, что в ближайшее время какие-то широкомасштабные наступления будут происходить, но какие-то локальные действия, они постоянно происходят.
Процесс зависит и от международной ситуации, уровня боеспособности как бандформирований, так и уровня боеспособности ВСУ. Мы стараемся максимально помогать", — сказал Ярош.
Фото;видео: 112 Украина